OM : l’arrivée de Roberto De Zerbi relance l’avenir de Jonathan Clauss

Même si ce n’est pas encore officiel, Roberto De Zerbi va devenir l’entraîneur de l’Olympique de Marseille dans les prochains jours. Le technicien italien va débarquer en Provence, relançant l’avenir de Jonathan Clauss. Le latéral de 31 ans, dont le futur est incertain, s’est satisfait de son arrivée, et a laissé penser qu’il était possible de le voir encore porter les couleurs de l’OM la saison prochaine.

«Je trouve ça très positif. On connaît ses qualités d’entraîneur. On a pu l’affronter avec l’OM contre Brighton en Ligue Europa. Ça peut peser dans la balance. Quand vous savez qu’un tel coach arrive, ça peut être plaisant de jouer sous ses ordres. Ça rebat peut-être un peu plus les cartes», a indiqué Clauss.