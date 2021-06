Umbro lance les nouveaux maillots du Salvador !

Alors que tous les regards sont tournés vers l'Euro, la Copa America et les Jeux Olympiques qui débuteront dans quelques semaines, la Gold Cup va également prendre place à partir du 10 juillet et les sélections de la zone CONCACAF commencent donc à dévoiler leurs toutes nouvelles tuniques. Après le Guatemala et la Jamaïque, Umbro présente les maillots que porteront les joueurs du Salvador pendant l'ensemble de la compétition qui se déroule aux Etats-Unis.

La sélection salvadorienne est équipée par la marque au double losange depuis 2017 et bénéficie de nouveaux maillots tous les deux ans spécifiquement pour la Gold Cup. Historiquement, La Selecta a toujours eu des maillots aux designs assez simples avec des couleurs fixes, même sur la tunique extérieur, ce qui est assez rare pour être souligné. Contrairement à ses habitudes, l'équipementier britannique ne peut donc pas vraiment faire parler sa créativité à travers des designs uniques inspirés de la culture du pays.

Comme depuis toujours, le maillot domicile salvadorien est dominé par le bleu dans un design très classique. Le col en V se présente dans deux nuances de bleu alors que le logo de l'équipementier et les lettres « ES » (El Salvador) apportent une touche de blanc au niveau de la poitrine. La particularité de ce maillot vient du fait que le logo de la Fédération se présente sur la manche droite et non pas au centre du maillot.

Au premier abord, le maillot extérieur semble se présenter dans un design aussi classique que la tunique principale mais il y a tout de même une petite subtilité avec des motifs en diamant ton sur ton sur la partie avant. On notera également la présence d'un col boutonné alors que le logo de la Fédération, qui est de nouveau sur la manche droite, se dévoile dans un coloris bleu que l'on retrouve également sur les autres détails de la tunique.