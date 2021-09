AS Monaco-Olympique de Marseille : les compositions probables

La suite après cette publicité

C'est le choc de cette cinquième journée de Ligue 1. Ce samedi soir à 21 heures, l'AS Monaco accueille l'Olympique de Marseille au stade Louis II. Une affiche qui tient souvent ses promesses et nous propose un beau spectacle. Pour ce nouvel opus, la confrontation entre les deux équipes s'avère alléchante sur le papier. Les Monégasques ont enfin lancé leur saison en l'emportant à Troyes avant la trêve internationale (2-1).

De son côté, l'OM l'emportant sans trembler face à l'ASSE (3-1). Le décor est planté. Pour enchaîner avec un deuxième succès consécutif, Niko Kovac optait pour un 3-4-2-1 avec Nübel dans les buts. Devant lui une défense composée de Disasi, Matsima et Badiashile. Dans l'entrejeu, on retrouverait le duo Tchouaméni, Fofana dans l'axe, accompagné de Caio Henrique couloir gauche et Gelson Martins côté droit. Enfin en attaque, Sofiane Diop évoluerait avec le duo Volland, Ben Yedder.

Dimitri Payet grand absent de la soirée

De son côté, Jorge Sampaoli proposerait un 3-2-4-1 avec Mandanda dans les buts. Devant lui une défense à trois composée de Saliba, Balerdi et Luan Peres. Juste devant la défense, Boubacar Kamara et Matteo Guendouzi seraient chargés de soulager leurs partenaires défensifs. Plus haut, on retrouverait Valentin Rongier et et Pape Gueye accompagnés côté droit par Lirola et à gauche par Luis Henrique.

Enfin, on assisterait aux grands débuts d'Harit sous ses nouvelles couleurs. L'ancien Nantais profiterait de l'absence de Dimitri Payet touché à une cuisse et très perturbé par les événements de la semaine. Tous les ingrédients semblent réunis pour assister à un grand match !

Ce soir pour le match de l'Olympique de Marseille, créez votre compte Parions Sport en Ligne dès aujourd'hui et pariez sur la victoire de l'OM cotée à 3.85. (cotes soumises à variation)