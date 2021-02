PSG-Nice : les compositions officielles

La suite après cette publicité

Avec trois points de retard sur le LOSC, qui affronte Brest dimanche, le Paris Saint-Germain doit s'imposer avant de pouvoir penser à son déplacement de mardi, à Barcelone. Pour le compte de la 25e journée, ce sont des Aiglons niçois particulièrement mauvais en ce moment, et qui pointent à une triste treizième place au classement, qui se présentent au Parc des Princes. En septembre dernier, les Franciliens s'étaient facilement imposés en terres niçoises sur le score de 3-0, et Nice n'a plus gagné à Paris depuis... 2009.

Pour ce match, Mauricio Pochettino est privé de Neymar, Di Maria ou Verratti. Navas est présent dans les buts, protégé par la charnière Kimpembe-Marquinhos. Sur les côtés, on retrouve Kurzawa et Kehrer. Devant la défense, Gueye est épaulé par Draxler et Paredes. Icardi sera la référence offensive, accompagné par Mbappé et Kean. En face, malgré les absences de Reine-Adelaïde ou Atal, Adrian Ursea aligne lui aussi un onze compétitif. Benitez est dans les cages. Devant lui, la charnière Todibo-Saliba, avec Pelmard et Kamara sur les flancs. Le trio du milieu est composé de Boudaoui, Claude-Maurice et Lees-Melou, alors que Rony Lopes, et les anciens Lyonnais Maolida et Gouiri tenteront de faire mal à la défense parisienne.

Les compositions d'équipes :

PSG : Navas - Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa - Draxler, Paredes, Gueye, Mbappé - Kean, Icardi

Nice : Benitez - Pelmard, Todibo, Saliba, Kamara - Claude-Maurice, Boudaoui, Lees-Melou - Rony Lopes, Maolida, Gouiri