EdF : Brad Pitt sous le charme de Griezmann et Mbappé !

Autrefois royalement ignoré par les Américains, le "soccer" a désormais bonne presse outre-Atlantique. Rappelons aussi que le prochain Mondial aura lieu aux Etats-Unis, accompagné du Mexique et du Canada. Preuve de cet intérêt toujours grandissant, voilà que Brad Pitt, star mondiale du cinéma, est capable de citer plusieurs joueurs de l'équipe de France et de mentionner le quart de finale à venir entre les Bleus et l'Angleterre.

Dans une interview accordée au Parisien, le comédien a déclaré sans ciller : « il y a France-Angleterre ce week-end, non ? C’est vendredi ou samedi ? Ça va être un très gros match. Votre équipe est belle à regarder. Je suis déçu que Benzema ait dû partir, c’est le meilleur. Il est vraiment impressionnant. Mais même sans lui votre équipe est très forte, grâce à Mbappé et Griezmann, que j’aime beaucoup également.» Il sera donc probablement devant son écran pour regarder ce choc, en espérant que la rencontre ne dégénère pas en "Fight Club".