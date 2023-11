EdF : Didier Deschamps répond à Jürgen Klopp au sujet d’Ibrahima Konaté

Présent en conférence de presse avant de défier Gibraltar dans le cadre des qualifications à l’Euro 2024, Didier Deschamps a rapidement été chahuté par les journalistes sur place. Interrogé sur les déclarations de Jürgen Klopp, agacé par la gestion du sélectionneur français vis à vis de son protégé Ibrahima Konaté, l’ancien milieu de terrain de l’OM s’est justifié. Face à la presse, il a ainsi confié faire de son mieux.

«Vous me cherchez là en me titillant dès la première question. Non, c’est surtout la situation d’Ibou. Il jouait pas le match à Toulouse. Il a été s’échauffer pour une entrée et il a ressenti un petit souci au niveau de l’ischio. Il a passé des examens, c’est pas grave mais c’est pas dans l’intérêt du joueur ni dans le mien. Que Klopp aie dit ça, ça lui ai déjà arrivé, ça pourra lui arriver, les intérêts divergent entre les entraîneurs de club et de sélection. Je fais en sorte de les gérer aussi de la meilleures façon possible. Je fais au mieux avec les donnés que j’ai. Si je dois tous les gérer… Mais là, c’est pour qu’Ibou ne prenne pas de risque». Le message est passé !