Real : Zidane demande un peu de patience pour Hazard

Vainqueur du Celta de Vigo hier soir, le Real Madrid est en forme ces derniers temps ! Invaincu en championnat depuis novembre derniers, les joueurs de Zinédine Zidane auront éteint la bonne dynamique du Celta depuis l'arrivée du nouveau coach Eduardo Coudet. Le coach madrilène avait décidé de se passer d'Eden Hazard au profit de Marco Asensio, qui a su profiter de sa titularisation. Passeur décisif sur l'ouverture du score de Lucas Vázquez, c'est lui qui viendra creuser l'écart à la 53ème minute sur une passe de... Lucas Vázquez, élu homme du match.

Eden Hazard est entré en jeu mais n'est toujours pas décisif avec les Merengues. Le Belge a été longtemps écarté des terrains cette saison. Entre le Coronavirus qu'il a contracté, et ses blessures musculaires à répétitions, l'ancien lillois n'a participé qu'à 8 matchs toutes compétitions confondues pour 2 buts. Depuis son arrivée à l'été 2019, il peine à convaincre et à rentabiliser les plus de 100 millions d'euros investis sur lui. Pourtant, "Zizou" a demandé hier soir, en conférence de presse d'après-match, un peu de patience "Il faut être patient avec Eden. Petit à petit, il va retrouver des sensations." En espérant enfin voir Hazard réussir dans son club de coeur dès cette saison.