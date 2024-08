Bordeaux : Olivier Létang démonte Gérard Lopez

L’actualité de Bordeaux ne laisse pas indifférent chez les présidents de clubs de Ligue 1. Présent en point presse ce jeudi, dans le cadre de la présentation des nouvelles recrues lilloises aux médias, Olivier Létang s’est exprimé sur la situation dramatique qui impacte aujourd’hui le club girondin, rétrogradé, a minima, en National 1. Et sa longue tirade a traduit un certain dégoût pour la gestion de Gérard Lopez, auparavant passé par son club, le LOSC. «Quand il y a des institutions touchées, je suis forcément sensible à cela. Je pense aux supporters de Mouscron, Bordeaux, Boavista… Le LOSC est un grand club de 80 ans, mais il aurait dû mourir à 77 ans. Quand on voit Mouscron et Bordeaux qui sont en passe d’être liquidés… Ce sont des actifs, des territoires. Ils font partie du patrimoine. Je trouve ça terrible», a démarré le président de Lille, avant de poursuivre.

«J’aimerais bien qu’on prenne la chaine des responsabilités et qu’on m’explique comment on a pu confier un club comme les Girondins de Bordeaux à cette personne. Pour moi, c’est lunaire, lunaire ! Il suffisait d’un coup de téléphone. Pour tout vous dire, il y a deux ans, un élu de la région de Bordeaux m’a appelé. Il me dit «Lopez, qu’est-ce que je dois faire ?» Je lui ai dit : «n’allez pas sur la vague. L’issue est certaine». On est deux ans plus tard, il se passe exactement ce que j’avais prédit. Et puis je l’ai dit au Sénat, je suis contribuable français moi, pas lui. Et des fonds publics ont été engagés. Quelqu’un qui n’est pas domicilié fiscal… Je trouve ça dégueulasse, irresponsable, mais encore une fois la chaine des responsabilités. Comment on a pu permettre à ce monsieur de reprendre les Girondins de Bordeaux», a-t-il conclu, sans mettre de gants.