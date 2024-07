Joey Barton valide le transfert de Greenwood à l’OM

Mason Greenwood (22 ans) est attendu à Marseille ce soir dans le cadre de son transfert depuis Manchester United. Malgré les mouvements de mécontentements, sur les réseaux sociaux notamment en raison des affaires de viol et d’agression sur sa compagne (la justice anglaise l’a blanchi), l’attaquant devrait bel et bien signer en faveur de l’OM. Un transfert qui ravit Joey Barton, lui aussi ancien joueur anglais du club phocéen, lequel s’est exprimé sur X. Il estime que c’est un superbe mariage et que Greenwood a droit en une seconde chance.

La suite après cette publicité

«C’est une excellente signature. Il mérite une chance de poursuivre sa carrière. Nous faisons tous des erreurs. Personne n’est parfait. L’Angleterre aurait gagné l’Euro avec ce gamin. C’est un super joueur. Son comportement et les retombées du public ont largement affecté ses performances, mais il a rejoint une équipe moyenne en Espagne (et s’est remis sur la bonne voie !). J’espère que Mason et sa famille trouveront la paix et la prospérité dans le sud de la France. Être autorisés à vivre leur jeune vie. Et j’espère qu’il aura l’occasion d’expier ses erreurs. Je sais que les fans de l’OM aiment leur club. Ce garçon pourrait être un aussi bon joueur que n’importe quel Anglais ayant déjà enfilé votre maillot. Avec votre soutien incroyable, il va mettre le feu à la Ligue 1. Ce gamin est bon. Croyez-moi», écrit l’ancien milieu de terrain.