OM : Albert Valentin quitte aussi le club !

C'est une journée pas comme les autres que vit l'OM en ce jeudi 14 mai. Une date qui devrait rester longtemps dans les mémoires des supporters du club phocéen. Entre les rumeurs de vente du club à un riche prince saoudien, le possible départ de André Villas-Boas et celui officiel d'Andoni Zubizarreta, le club olympien est dans tous ses émois. Et ce n'est pas terminé puisqu'on vient d'apprendre via RMC Sport qu'Albert Valentin a lui aussi quitté l'Olympique de Marseille ce soir.

Arrivé au club en compagnie de l'ex-directeur sportif espagnol de l'OM, il était le responsable du scouting du club phocéen. Un nouveau coup dur pour André Villas-Boas qui estimait au plus haut point Valentin comme Zubizarreta comme il l'expliquait d'ailleurs il y a peu dans une interview qu'il avait accordée à la radio. «Le plus important, pour moi, est de comprendre ce qu'il va se passer sur le plan structurel. Je dois comprendre si les personnes à mes côtes, Andoni [Zubizarreta] et Albert [Valentin] ont toujours du pouvoir ou non. En tant qu'entraîneur et eux comme directeurs sportifs, on ne veut pas faire de la figuration. On doit et on veut avoir le pouvoir pour exécuter et prendre des décisions.» Ce ne sera pas le cas tout du moins pour les deux hommes... Quant à AVB, la journée de vendredi devrait être décisive...