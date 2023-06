Mercato : Antoine Griezmann a fait son choix

La suite après cette publicité

L’information a fait grand bruit et s’est vite propagée en Espagne durant la nuit. Hier soir, L’Equipe révélait qu’Antoine Griezmann avait négocié une clause de départ de 25 M€ lors de son dernier contrat passé avec l’Atlético de Madrid. Le Français a certes 32 ans, il n’est plus tout jeune, mais il a retrouvé un niveau exceptionnel entre la Coupe du Monde et la seconde partie de saison, au point de terminer meilleur passeur de Liga (16).

Forcément à ce prix là, il y a de quoi susciter quelques intérêts de la part d’autres ténors européens. D’autant que l’attaquant reconverti au milieu touche un salaire imposant mais pas non plus à la hauteur de ce qui se fait de mieux ailleurs. La donnée économique est également importante pour les Colchoneros qui recherchent à l’heure actuelle à serrer la ceinture. La vente de Griezmann rapporterait un joli chèque, en plus de libérer de la masse salariale.

Griezmann se voit à l’Atlético de Madrid

Radio Marca indiquait d’ailleurs il y a quelques heures l’intérêt du PSG pour le champion du monde 2018. Le club champion de France cherche à se renforcer devant puisque Messi est parti, et sera peut-être accompagné de Neymar. En attendant de connaître l’issue du feuilleton Mbappé, l’hypothèse de la venue de l’ancien joueur de la Real Sociedad coche beaucoup de cases. Mais il faut croire que les dernières informations autour de Grizi ne sont que tempêtes dans un verre d’eau.

Il n’aurait aucune intention de quitter Madrid où il se sent bien avec sa famille, dans un club dont il est l’un des cadres. D’après Marca, il n’a pas l’intention d’ouvrir la porte à un départ et se prépare à vivre une nouvelle saison du côté de l’Atlético de Madrid, où il est encore sous contrat jusqu’en 2025 (avec une option jusqu’en 2026). Pour la suite, c’est la MLS qu’il vise et non pas la Ligue 1, et encore moins l’Arabie saoudite qui l’a également sondé.