Atlético de Madrid : Griezmann disponible pour une somme dérisoire

Cette saison, Antoine Griezmann a retrouvé son football. Après une période difficile lors de son passage au FC Barcelone, puis la saison dernière malgré son retour à l’Atlético, l’international français était très critiqué. Mais cette année, dans un rôle de milieu de terrain, le numéro 8 de l’équipe de France a retrouvé des sensations. D’abord en sélection où il a livré une Coupe du Monde très intéressante, puis en club avec l’Atlético où il fait clairement partie des meilleurs joueurs de Liga.

Auteur de 15 buts et 17 passes décisives en 38 matches de championnat cette saison, le joueur de 32 ans a prouvé au monde du football qu’il était loin d’être fini et qu’il avait encore beaucoup à apporter aux Colchoneros (et aux Bleus donc). De retour dans son club de cœur, l’ancien de la Real Sociedad semble plus que jamais épanoui… Pourtant, un départ cet été pourrait bien être une option crédible, selon les informations de L’Équipe.

L’Arabie Saoudite en rêve

En effet, d’après le quotidien français, Antoine Griezmann, lors de sa signature à l’Atlético jusqu’en 2025 (plus une année en option), le joueur a négocié une clause de départ estimée à moins de 25 M€. Une somme largement abordable pour un joueur de ce niveau qui va certainement donner des idées à plusieurs écuries européennes… mais pas que. Selon l’Équipe, l’Arabie Saoudite a déjà débuté des négociations, mais les chances d’aboutir sont nulles.

Le joueur se sent très bien à Madrid et n’a pas l’intention de quitter l’Atlético mais son club connaît de grosses difficultés économiques et se libérer d’un gros salaire pourrait aider à se renforcer sur le mercato. Le média français précise aussi que Griezmann, qui rêve de MLS, sait qu’il ne lui reste que très peu de contrats pour sa fin de carrière. Il a d’ailleurs déjà commencé à discuter avec certaines personnalités de la Ligue alors que le PSG, souvent annoncé sur le joueur, n’a pas encore accéléré.