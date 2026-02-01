Real Madrid : inquiétude autour de Jude Bellingham

Le Real Madrid a souffert face au Rayo Vallecano, mais le club merengue s’en est sorti ce dimanche en Liga, en s’imposant dans les derniers instants grâce à un penalty de Kylian Mbappé (2-1). Une rencontre qu’a également débuté Jude Bellingham. Le numéro 5 merengue a cédé sa place au bout de dix minutes de jeu à Brahim Diaz.

Interrogé en conférence de presse sur son état physique, Álvaro Arbeloa a évoqué son étonnement quant à cette blessure survenue très tôt durant la rencontre : « il était en parfaite condition avant le coup d’envoi ». Selon les premiers échos en Espagne, l’international anglais a ressenti une douleur à l’ischio-jambier gauche et attend désormais les résultats des examens pour connaître la gravité de la blessure.