Liga : Villarreal surpris par Cadix, le Betis tenu en échec

Ce dimanche après-midi pour la 29eme journée de Liga, deux rencontres avaient lieu à 16h15. D'abord le Betis Séville qui se déplaçait sur la pelouse du Celta Vigo sans Nabil Fekir, suspendu après son coup de sang d'il y a une semaine. Et le moins que l'on puisse dire c'est que le Français a manqué offensivement à son équipe puisque le score n'aura pas bougé de la rencontre. Un triste 0-0 qui n'arrange personne. Le Betis rate l'occasion de passer devant le FC Barcelone avant le Clasico.

Dans l'autre match, le spectacle n'a guère été mieux entre Villarreal et Cadix. Le Sous-Marin Jaune, qualifié en quarts de finale de la Ligue des champions cette semaine, n'a pas su prendre le meilleur sur la 18eme équipe de Liga. 0-0 et très peu d'occasions dans ce match jusqu'à la dernière seconde. Les coéquipiers d'Etienne Capoue se sont fait surprendre dans les ultimes instants par Cadix et Sobrino (1-0, 90e+2). Villarreal rate l'opportunité de remonter à la 6eme place alors que Cadix sort de la zone rouge.