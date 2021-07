L'OM a bouclé le recrutement de Luan Peres !

On n’arrête plus l’Olympique de Marseille dans ce mercato estival 2021 ! Obligé d’être très actif en raison des nombreux départs enregistrés (joueurs libres et retours de prêt), le club phocéen a déjà annoncé la venue de six recrues (Gerson, Leonardo Balerdi, Konrad de la Fuente, Cengiz Ünder et Mattéo Guendouzi). Et ce n’est pas fini.

Alors que la rumeur d’un retour d’Hatem Ben Arfa sur la Canebière a brièvement parcouru les travées de l’Orange Vélodrome, le gardien espagnol Pau Lopez doit être annoncé demain. Et après ? Sauf énorme rebondissement, Luan Peres (26 ans) sera olympien incessamment sous peu.

Encore une recrue pour l'OM

RMC Sport annonce ce soir que l’OM a bouclé le transfert du défenseur central de Santos. Comme cela était évoqué par les médias brésiliens, les Phocéens ont trouvé un accord avec leurs homologues paulistes sur les bases d’un montant de 4,5 M€ (pour 70% des droits de Peres, les 30% restant appartiennent au Club Bruges).

Attendu à Marseille dans les prochains jours, Luan Peres signera un bail de cinq saisons. Après avoir définitivement recruté Leonardo Balerdi, l’OM renforce une défense qui s’attend à perdre peut-être Boubacar Kamara et/ou Duje Caleta-Car.