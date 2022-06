Chelsea a choisi le remplaçant de Romelu Lukaku

La suite après cette publicité

C'est visiblement la fin d'une histoire qui aurait pu être bien plus belle... Un an après son retour à Chelsea, pour la coquette somme de 115 millions d'euros ne l'oublions pas, Romelu Lukaku va visiblement quitter Stamford Bridge une nouvelle fois, et rentrer à l'Inter. La volonté des trois parties impliquées dans l'opération est la même, et un prêt payant de 10 à 15 millions d'euros devrait être scellé dans les semaines à venir.

Et forcément, du côté de Chelsea, il faudra recruter du lourd pour le remplacer, numériquement au moins. Si Romelu Lukaku n'entrait pas vraiment dans les plans tactiques de Thomas Tuchel - il a terminé la saison avec 8 buts en 28 rencontres de Premier League - il ne faudra pas se tromper sur son remplaçant, qui ne sera d'ailleurs visiblement pas un véritable numéro 9 mais plutôt un attaquant polyvalent.

Tuchel est fan !

Comme l'indique le Daily Mirror, les Blues vont passer à l'attaque pour Raheem Sterling une fois que Lukaku sera retourné en Italie. L'attaquant de Manchester City n'a toujours pas prolongé avec son équipe alors que son contrat expire en 2023, et les Londoniens veulent en profiter. Le média indique que Thomas Tuchel est très fan du joueur, qui pourrait en plus être très intéressé par une proposition des Blues.

La publication britannique ne mentionne pas forcément de prix, mais on sait que malgré sa situation contractuelle, le joueur formé à Liverpool risque d'être plutôt cher. Ces dernières semaines, il a aussi été annoncé du côté de clubs comme Arsenal, et même le Real Madrid, le FC Barcelone et le Bayern Munich. Le joueur des Three Lions va avoir le choix !