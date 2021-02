PSG : la piste Hector Bellerin est relancée !

La suite après cette publicité

Le prochain mercato estival du Paris Saint-Germain fait déjà beaucoup parler. Cependant, le club de la capitale n’a pas que les dossiers Neymar et Mbappé à gérer. Certes, ces deux cas sont vitaux pour la suite du projet parisien, mais Leonardo doit également s’atteler à renforcer plusieurs postes. Si le milieu de terrain est l’un des chantiers prioritaire du Brésilien, notamment au vu des prestations plus que tièdes de joueurs tels qu’Idrissa Gueye, Ander Herrera ou Danilo Pereira, la défense ne doit pas être oubliée, notamment le poste de latéral.

Sauf surprise, le flanc gauche ne sera pas modifié. Profitant de la pénurie de latéraux et face à la volonté du PSG de ne pas faire des folies sur le marché, Layvin Kurzawa a récemment prolongé son contrat jusqu’en 2024. Blessé et indisponible depuis le mois de septembre, Juan Bernat, dont le bail s’achève en juin prochain, devrait lui aussi prolonger et poursuivre l’aventure. Sans oublier le Batave Mitchel Bakker. En revanche, c’est le flou le plus complet pour le côté droit.

Bellerin déjà pisté l'été dernier

Colin Dagba peine à convaincre, Thilo Kehrer affiche souvent une incroyable fébrilité et Timothée Pembélé, central de métier, doit parfois venir jouer les dépanneurs de service. Au final seul Alessandro Florenzi semble intouchable, mais encore faut-il que Paris transforme son prêt en transfert définitif. Et si les choses semblent bien engagées, cela n’empêche pas les Rouge-et-Bleu de regarder ailleurs. Et visiblement, une ancienne piste estivale refait surface. Selon CBS, Hector Bellerin serait enfin prêt à quitter Arsenal et le regain d’intérêt supposé du PSG n’y serait pas étranger.

Pour rappel, le latéral espagnol de 25 ans a été annoncé en négociations avancées avec les Franciliens. Un transfert d’un montant proche des 40 M€ était même évoqué. Lié aux Gunners jusqu’en 2023, Bellerin avait finalement été retenu par Mikel Arteta. Aujourd’hui, face à l’incapacité des Londoniens (10es de Premier League) à se mêler aux premières places, l’ancien joueur de la Masia serait davantage tenté par une expérience dans un club plus huppé, histoire de garnir sa vitrine à trophées. De plus, le média ajoute que Mauricio Pochettino ne serait pas insensible aux qualités du natif de Barcelone. Affaire à suivre.