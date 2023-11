Arsenal - RC Lens | Streaming : comment regarder le match en direct

Un choc au sommet. Ce mercredi soir, le RC Lens va jouer la suite de sa saison en Ligue des Champions lors d’un match plus que prestigieux sur la pelouse d’Arsenal : l’Emirates Stadium. Lors du match aller, les Sang et Or avaient réalisé un exploit historique au Stade Bollaert en parvenant à renverser le club londonien (2-1). Mais cela n’a pas été suffisant pour assurer la qualification, puisque les Lensois ont concédé le nul contre le PSV Eindhoven, avant de chuter lors du match retour face aux Néerlandais, ce qui place le club nordiste en troisième position de son groupe.

Il va donc falloir un nouvel exploit, encore plus dur que le précédent, pour parvenir à arracher une place en huitième de finale. Car le technicien artésien Franck Haise devra composer son habituel 3-5-2 sans Jimmy Cabot, Oscar Cortes, Deiver Machado, blessés, mais aussi sans Morgan Guilavogui, suspendu. Et malgré ses derniers succès contre Marseille (1-0) et Clermont (3-0), il va falloir montrer un visage encore meilleur face à l’actuel leader de Premier League. La bande à Mikel Arteta ne va rien lâcher et va vouloir prendre les trois points, synonyme de qualification pour les 1/8e de finale de la C1. Pour y parvenir le technicien espagnol va aligner un 4-3-3 avec notamment William Saliba aligné en défense centrale, un trio Martin Odegaard-Jorginho-Declan Rice au milieu de terrain et une attaque de feu Bukayo Saka-Gabriel Jesus et Gabriel Martinelli.

En cas de victoire, Lens reviendra à un point de son rival du soir et serait en très bonne position pour se qualifier. Sinon, les Artésiens d’Elye Wahi, Brice Samba, Kevin Danso ou encore Jonathan Gradit ne seront plus maîtres de leur destin dans ce groupe B et devront compter sur un faux pas du PSV contre Séville. La rencontre, qui sera arbitrée par M. Soares Dias, s’annonce donc intense et très disputée à Londres du côté de l’Emirates Stadium.

Regarder le match de foot Arsenal-RC Lens en streaming

Pour profiter de ce match de prestige, vous devrez utiliser les canaux habituels, à savoir Canal Plus ou RMC Sport. Pour suivre cette opposition franco-anglaise, c'est très simple, il faudra se rendre sur la chaine CANAL+ ce mercredi soir à 21h.

Comment regarder le streaming Arsenal-RC Lens ce soir en HD ?

