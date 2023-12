Mercato : le LOSC veut jouer un sale tour à l’OL

L’Olympique Lyonnais a touché le fond. Durant plusieurs semaines, les Gones ont enchaîné les crises, aussi bien sur le terrain qu’en coulisses. Mais le calme semble être revenu petit à petit. John Textor et Jean-Michel Aulas semblent avoir enterré la hache de guerre. Sur le rectangle vert, Pierre Sage, qui n’a pas encore été officiellement confirmé, a apporté de la sérénité. Lyon a terminé l’année 2023 avec trois succès de rang face à Toulouse, Monaco et Nantes. Les Rhodaniens espèrent repartir du bon pied en 2024. Le mois de janvier sera très important avec un mercato qu’il faudra absolument réussir.

Mais avec 50 millions d’euros, et plus en cas de vente, les Lyonnais ont les moyens pour se renforcer. Cinq à six recrues sont attendues, notamment dans le secteur offensif où un attaquant et un à deux ailiers sont attendus. Pour ce poste, les recruteurs rhodaniens ont déjà quelques pistes. L’une d’elles mène à Largie Ramazani. Déjà approché cet été pour compenser le départ de Bradley Barcola au Paris Saint-Germain, le Belge de 22 ans était finalement resté à Almeria puisque les Olympiens avaient misé sur Ernest Nuamah. Mais le Ghanéen, qui n’a pas encore évolué à son meilleur niveau, va quitter Lyon cet hiver pour jouer la CAN.

Les Gones, qui ont des solutions pas suffisamment convaincantes pour le remplacer sur le banc, estiment qu’il faut recruter à ce poste. Ils ont donc décidé de revenir à la charge pour Ramazani, auteur de 3 buts et de 4 assists en 20 apparitions toutes compétitions confondues cette saison (11 titularisations). Mais Matthieu Louis-Jean et ses équipes vont devoir s’activer car la concurrence est prête à dégainer. En effet, AS révèle que le LOSC est séduit par son profil. Les Dogues ont même noué des contacts avec le club espagnol afin de le recruter.

Quatrième de Ligue 1, Lille veut se renforcer offensivement et voit en Ramazani une belle opportunité. Sous contrat jusqu’en 2025, l’ancien joueur de Manchester United est décrit comme l’un des joueurs les plus observés à Alméria. Un club qui veut aussi récupérer de l’argent grâce à un transfert, puisqu’il ne lui reste plus qu’un an et demi de contrat. Aucun montant n’a filtré. Mais la valeur marchande du joueur est estimée à 6 millions d’euros selon le site spécialisé transfermarkt. On imagine que vu la concurrence et les intérêts, son prix risque d’être supérieur. Ce qui n’arrange ni Lyon, ni Lille.