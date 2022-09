Allan signe avec le club d'Al-Wahda !

Deux ans après avoir rejoint Everton, en provenance de Naples pour une somme avoisinant les 24 millions d'euros, Allan quitte déjà les contrées anglaises. Après le Brésil, l'Uruguay, l'Espagne, l'Italie et l'Angleterre donc, le milieu de terrain va découvrir un nouveau pays dans sa carrière professionnelle en rejoignant les Émirats Arabes Unis. Le Brésilien rejoint plus précisément Abu Dhabi. En effet, le joueur de 31 ans vient de s'engager avec le club d'Al-Wahda.

Son aventure avec le club anglais n'aura pas été la meilleure de sa carrière, loin de là. Lors de ses 57 apparitions avec le maillot des Toffees, Allan aura réalisé seulement trois petites passes décisives. Très loin des statistiques qu'il avait en Italie. A Naples, le milieu de terrain avait marqué à onze reprises et délivré dix-sept dernières passes en 212 rencontres disputées. Une nouvelle expérience l'attend désormais au Moyen-Orient !

