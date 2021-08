Atlético : le prix de l'option d'achat de Griezmann est connu

La suite après cette publicité

C'est le transfert choc de cette fin de mercato. Antoine Griezmann quitte le FC Barcelone et revient à l'Atlético de Madrid. L'international français est prêté par le Barça aux Colchoneros pour la saison. Mais avec quel option d'achat ?

Selon Fabrizio Romano et El Chiringuito, l'option d'achat de Griezmann s'élève à 40 M€ et pourrait même atteindre les 45 M€. Il signerait alors un contrat de deux ans plus un an en option. Rappelons qu'il avait été acheté 120 M€ par le Barça en 2019.