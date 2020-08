Le Barça a trouvé son plan anti-Bayern, Bruno Fernandes met l'Angleterre à ses pieds

La suite après cette publicité

Griezmann sacrifié par Setién

Du côté de l'Espagne et plus précisément à Barcelone, la rencontre face au Bayern Munich en Ligue des Champions est dans toutes les têtes. D'ailleurs, d'après les informations de Sport, le FC Barcelone et son entraîneur Quique Setién ont déjà trouvé un plan pour lutter contre le rouleau compresseur du Bayern Munich. Le technicien ibérique réfléchirait à jouer en 4-4-2 avec un milieu renforcé, qui serait composé, selon le journal, de Busquets, d'Arturo Vidal, et de De Jong et de Sergi Roberto. Par conséquent, c'est Antoine Griezmann qui pourrait payer les pots cassés et sortir du onze titulaire. Réponse ce vendredi...

Bruno Fernandes fait l'unanimité outre-Manche

En Angleterre, on débriefe les rencontres d'Europa League. Et dans les tabloïds, un homme sort du lot. Il s'agit de Bruno Fernandes, auteur du penalty victorieux dans les prolongations de la rencontre entre Manchester United et Copenhague. Un courte victoire (1-0) pour les Red Devils, mais une qualification en poche pour les demi-finales d'Europa League. Et un héros donc : Bruno Fernandes. Il fait par exemple la Une du Daily Express, mais également du Daily Telegraph, qui a vu un «brillant Bruno». L'ancien maître à jouer du Sporting est également en Une du Daily Mirror, ou encore du Times, qui considère que United a montré qu'il pouvait se battre.

La Juventus sans dessus dessous

Le changement soudain à la Juventus fait les gros titres en Italie. En particulier ceux du journal Tuttosport, «la Juve rajeunit l’effectif et économise des salaires», peut-on lire dans les colonnes du canard italien. Et si Matuidi est le premier à devoir faire ses valises, il ne sera pas le seul affirme le quotidien. Il y aura au moins 4 autres joueurs : Douglas Costa, Gonzalo Higuain, Sami Khedira et Mattia De Sciglio. Pour résumer, la Vieille Dame veut rajeunir son effectif pour ainsi faire peau neuve, autour d'Andrea Pirlo. Et si on croit le Quotidiano Sportivo, cela passera par un renouveau au milieu de terrain en particulier. Deux joueurs seraient déjà sur la liste du technicien italien : Isco et Sandro Tonali. Une révolution dans le cœur du jeu turinois.