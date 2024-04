PSG : la statistique impressionnante de Gonçalo Ramos

Buteur dans les derniers instants contre Clermont, Gonçalo Ramos (22 ans) a une nouvelle fois enfilé le costume de sauveur, samedi soir, à l’occasion de la 28e journée de Ligue 1. Grâce à ce but, l’attaquant portugais a permis aux siens d’arracher le point du match nul et totalise désormais 11 réalisations toutes compétitions confondues. Plus encore, depuis le début de l’année 2024, il a inscrit 8 buts.

Un rendement impressionnant pour l’ancien joueur de Benfica puisqu’il peut, sur cette période, se targuer d’être décisif toutes les 84 minutes en moyenne. À titre de comparaison, les seuls joueurs avec au moins 8 buts et un meilleur ratio depuis le début de l’année civile sont Kylian Mbappé (72) et Jonathan David (77), buteur du LOSC. De quoi confirmer les excellentes dispositions actuelles du natif d’Olhão.