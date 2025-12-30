PSG : Vitinha dévoile ses deux idoles

Vitinha continue de s’affirmer comme l’un des patrons du football européen. Récompensé par le Globe Soccer Award du meilleur milieu de terrain 2025 lors de la cérémonie organisée à Dubaï, le joueur du PSG a conclu en apothéose une saison quasi parfaite, marquée par une domination collective impressionnante sous les ordres de Luis Enrique, avec notamment une Ligue des champions à la clé.

La suite après cette publicité

Dans une interview accordée à Marca, le Portugais de 25 ans est revenu sur les références qui ont façonné son jeu lorsqu’il lui a été demandé quels milieux de terrain il avait le plus étudiés pour progresser. « Sans aucun doute, celui qui m’a le plus inspiré est Iniesta ; Andrés a toujours été mon plus grand modèle. Et puis Luka Modric, bien sûr. Ces deux-là ont toujours été mes principaux modèles », a-t-il confié. Une filiation assumée avec deux légendes des deux plus grands rivaux espagnols.