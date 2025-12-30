Menu Rechercher
PSG : Vitinha dévoile ses deux idoles

Vitinha au PSG @Maxppp

Vitinha continue de s’affirmer comme l’un des patrons du football européen. Récompensé par le Globe Soccer Award du meilleur milieu de terrain 2025 lors de la cérémonie organisée à Dubaï, le joueur du PSG a conclu en apothéose une saison quasi parfaite, marquée par une domination collective impressionnante sous les ordres de Luis Enrique, avec notamment une Ligue des champions à la clé.

Dans une interview accordée à Marca, le Portugais de 25 ans est revenu sur les références qui ont façonné son jeu lorsqu’il lui a été demandé quels milieux de terrain il avait le plus étudiés pour progresser. « Sans aucun doute, celui qui m’a le plus inspiré est Iniesta ; Andrés a toujours été mon plus grand modèle. Et puis Luka Modric, bien sûr. Ces deux-là ont toujours été mes principaux modèles », a-t-il confié. Une filiation assumée avec deux légendes des deux plus grands rivaux espagnols.

