Al-Nassr : Cristiano Ronaldo a fait son retour à l’entraînement

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Cristiano Ronaldo @Maxppp

Une photo pour faire taire les polémiques. Ces derniers jours, Cristiano Ronaldo enflamme la presse mondiale après une histoire assez folle liée au mercato. Mécontent de l’arrivée de Karim Benzema à Al-Hilal estimant que Al-Nassr était lésé par le PIF qui finance les géants saoudiens, CR7 avait décidé de boycotter les matches d’Al-Nassr.

Cristiano Ronaldo
💛💙
Et alors que certains médias portugais expliquaient que la star portugaise était rentrée au pays en attendant, cela n’est pas le cas. Cristiano Ronaldo est bien de retour et disponible avec son club. Il a lui même publié une photo sur les réseaux sociaux.

