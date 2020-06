OM : Olivier Pickeu pose ses conditions

Depuis le départ d'Andoni Zubizarreta, l'Olympique de Marseille se cherche un grand patron du sportif pour épauler l'entraîneur André Villas-Boas, qui a finalement décidé de rester pour sa dernière année de contrat, refusant les prolongations de contrat proposées par l'écurie phocéenne. Ainsi, Jacques-Henri Eyraud s'est mis en tête de refaire l'organigramme et de nommer deux nouveaux hommes. Le premier sera chargé du sportif, le second du marketing et des finances.

Ainsi, comme nous vous le révélions, Olivier Pickeu, l'ancien manager d'Angers, licencié pour faute grave, a été auditionné pour le poste. Il fait d'ailleurs figure de favori et les discussions entre lui et l'OM se poursuivent actuellement. Toutefois, La Provence raconte encore quelques détails en ce mardi matin. En effet, l'ancien attaquant, passé par Caen notamment, a posé quelques conditions pour sa venue prochaine sur la Canebière.

Axel Lablatinière dans les valises ?

Premièrement, il ne souhaite pas venir tout seul. Pickeu veut amener des hommes en qui il a toute confiance aux postes que sont : le scouting, la formation, le staff technique et médical. Ce qui laissera finalement peu de marge à Jacques-Henri Eyraud, qui prendra de la hauteur et représentera donc Frank McCourt dans les instances. Mais un nom semble revenir avec insistance pour accompagner l'ancien patron du sportif d'Angers dans la Cité Phocéenne.

Il s'agit d'Axel Lablatinière, ex-responsable de la cellule de recrutement d'Angers et du Red Star. Reste à savoir si ce dernier voudra l'accompagner dans sa nouvelle mission, qui est au moins aussi compliquée que prestigieuse, et qui n'a pas été contacté pour l'instant selon nos informations. Maintenant, il reste à Frank McCourt, l'actionnaire principal de l'Olympique de Marseille de prendre une décision finale pour ce poste. Sachant qu'il n'est pas exlcu que Pickeu, suivi aussi par Monaco, soit devancé par des candidats étrangers...