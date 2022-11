Equipe de France : quel onze face à l'Australie ?

La suite après cette publicité

La ligne de départ n'est plus très loin pour l'équipe de France. Après le début de la compétition prévu demain avec un match entre le Qatar et l'Équateur, les Bleus devront attendre mardi pour leur entrer en lice. Comme en 2018, ça sera face à l'Australie, pas en Russie cette fois, mais au Al Janoub Stadium. Adrien Rabiot et Lucas Hernandez ont prévenu hier qu'il s'agirait d'un gros combat contre une équipe qu'ils connaissent finalement assez mal. Et puis les joueurs de Didier Deschamps sont à des niveaux de forme différents, en témoignent les pépins physiques de Karim Benzema et de Raphaël Varane.

L'équipe alignée au premier match sera sans doute différente de celle qui jouera face au Danemark, 4 jours plus tard. Le sélectionneur aura probablement recours à des ajustements. D'après les premières séances d'entraînement au Qatar, il devrait opter pour un 4-2-3-1. Lloris sera évidemment titulaire mais pas derrière une charnière composée de Varane et Kimpembe comme imaginée, mais plutôt de Upamecano et Konaté, 9 sélections à eux deux. Une inexpérience qui peut faire un peu peur aux suiveurs, mais aussi aux principaux concernés. Pour le reste, il ne devrait pas y avoir trop de surprises.

Griezmann en soutien de Giroud ou au milieu ?

Pavard et Lucas Hernandez partent pour démarrer la rencontre, l'aîné des deux frères Hernandez apportant davantage de garanties défensives à Didier Deschamps. Dans l'entrejeu, Rabiot fera sans doute équipe avec Tchouameni. Les deux hommes disputent, eux aussi, leur premier Mondial mais ils font déjà partie des cadres de cette équipe. C'est là qu'intervient une autre interrogation. Les Bleus évolueront-ils en 4-2-3-1 ou en 4-3-3, comme s'interroge RMC. Tout est finalement une question d'animation seulement durant la mise en place d'hier, Griezmann est beaucoup redescendu, au niveau de Rabiot, pour jouer en relayeur.

Le joueur de l'Atlético de Madrid laisserait la main sur l'attaque à un trio composé de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Olivier Giroud, puisque Benzema paraît trop juste, même pour disputer quelques minutes. Aligné côté gauche, le Parisien bénéficierait de beaucoup de liberté et pourrait prendre appui sur Giroud, avec qui il apprécie d'évoluer. Dembélé évoluerait quant à lui sur le côté droit pour faire parler sa vitesse et ses dribbles. Il retrouverait une place de titulaire comme en 2018, face à l'Australie.