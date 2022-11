CdM 2022, EdF : la première compo des Bleus se précise

La première composition de l'équipe de France à la Coupe du monde 2022 (20 novembre - 18 décembre) se précise. Comme rapporté par L'Équipe, les Bleus ont effectué une mise en place lors de l'entraînement de ce vendredi soir à Doha, au Qatar. Karim Benzema et Raphaël Varane sont eux toujours incertains pour le premier match des champions du monde en titre mardi contre l'Australie et sont restés à l'écart du groupe.

En l'absence du défenseur central de Manchester United, c'est la charnière centrale Upamecano-Konaté qui était alignée à l'entraînement, devant un duo composé d'Aurélien Tchouameni et Adrien Rabiot au milieu. Didier Deschamps pourrait bel et bien faire confiance à 4 éléments offensifs d'emblée contre l'Australie, puisqu'Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et Olivier Giroud ont évolué ensemble lors de la mise en place. Reste à connaître l'animation choisie par Didier Deschamps pour entamer de la meilleure des manières ce Mondial 2022 dans quatre jours.