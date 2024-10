PL : Chelsea accroché par Nottingham Forest, Manchester United neutralisé par Aston Villa

Ce dimanche à 15h, la 7e journée de Premier League se poursuivait avec un duplex qui permettait de voir si Chelsea pouvait continuer sur son excellente lancée. Invaincus depuis le 29 août toutes compétitions confondues, les Blues se déplaçaient sur la pelouse de Nottingham Forest. En première période, les débats ont été assez équilibrés. Les Trees se sont procurés la première occasion mais Robert Sanchez s’est bien interposé devant la tête de Yates (12e). Les réactions londoniennes n’ont pas suffi (24e, 42e) et le score est resté vierge à la pause. Pour autant, la rencontre s’est débridée dès le retour des vestiaires. Sur un corner, Nikola Milenkovic armait une tête qui profitait finalement à Chris Wood, qui a ouvert le score à bout portant (1-0, 50e). Pour autant, la réaction des hommes d’Enzo Maresca ne s’est pas fait attendre et Noni Madueke, en forme, a égalisé sur un service délicieux de Cole Palmer (1-1, 57e).

Classement live Premier League # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 3 Arsenal 17 7 9 5 2 0 15 6 4 Chelsea 14 7 8 4 2 1 16 8 5 Aston Villa 14 7 3 4 2 1 12 9 6 Tottenham 13 7 9 4 1 2 14 5 7 Newcastle 12 7 1 3 3 1 8 7 8 Fulham 11 7 2 3 2 2 10 8 9 Nottingham 10 7 1 2 4 1 7 6 10 Brentford 10 7 0 3 1 3 13 13 Voir le classement complet

Et malgré l’exclusion de James Ward-Prowse à la 78e minute, Chelsea n’a pas su arracher la victoire dans les derniers instants après un temps additionnel qui a duré presque un quart d’heure. Avec ce point du nul, les pensionnaires de Stamford Bridge restent quatrièmes. Dans l’autre rencontre de 15h, Manchester United n’avait plus le droit à l’erreur. Alors que Jim Ratcliffe, le propriétaire du club, était présent en guise de dernier avertissement envers Erik Ten Hag, les Red Devils avaient à faire à un Aston Villa de plus en plus colossal au fil des semaines. Finalement, la rencontre a été plus maussade que prévu. En première période, les Villans n’ont montré aucun allant offensif face à des Mancuniens incisifs au pressing. Au retour des vestiaires, les locaux ont proposé légèrement plus en phase offensive tandis que les visiteurs ont touché la barre transversale suite à une tentative inspirée de Bruno Fernandes (68e). Finalement, la rencontre s’est achevée sur un nul vierge et soporifique. United reste en difficulté à la 14e place tandis que Villa fait du surplace à la 5e place.