Ignatius Ganago en passe de quitter le FC Nantes

Nous vous révélions ces dernières heures que le mercato hivernal du FC Nantes s’annonçait bouillant et la tendance se confirme. Alors qu’Anthony Lopes a été présenté ce jeudi, plusieurs noms pourraient quitter le club. Dans cette optique, Ignatius Ganago est sur le point de faire ses valises. Selon les dernières informations de L’Equipe, la franchise de New England Revolution touche au but pour l’attaquant camerounais aux 14 sélections avec les Lions Indomptables.

En effet, le quotidien français précise que les deux clubs devraient s’entendre sur un prêt payant avec option d’achat. Sous contrat jusqu’en 2027, le Camerounais, qui a disputé 10 matches en Ligue 1 cette saison, pourrait donc connaître son quatrième club après Nice, Lens et Nantes. Cette saison, la franchise américaine intéressée par Ganago, a terminé avant-dernière de la Conférence Est, un point devant Chicago.