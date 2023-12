Chelsea : le constat amer d’Hakim Ziyech sur son départ

Prêté à Galatasaray cette saison par Chelsea, Hakim Ziyech commence à prendre de l’épaisseur en Turquie. En démontre son dernier match en Ligue des Champions face à Manchester United où il a été décisif pour son équipe. À 30 ans, le meneur de jeu gaucher tente de se relancer loin de l’Angleterre, après des derniers mois plus que délicats dans le sud-ouest de Londres. Le Marocain ne jouait plus, jouait mal quand il jouait et voyait son transfert au Paris Saint-Germain capoter au mercato hivernal dernier. Il se livre lors d’un entretien pour Voetbal International.

«Pff, Chelsea, on peut en parler longtemps», souffle Hakim Ziyech. «Mais la conclusion est que les choses ne se sont pas déroulées comme nous l’avions espéré. C’était une période pleine de changements d’entraîneur, de querelles avec la direction du club, d’un départ au Paris Saint-Germain qui ne s’est pas produit au dernier moment et c’était décevant en termes de football. Nous avions là-bas (à Chelsea) trois équipes avec des joueurs de haut niveau. À un moment donné, nous perdons patience. Une sélection de quarante joueurs pour une équipe est tout simplement beaucoup trop et pose problème.» Difficile de ne pas donner raison au Marocain tant la saison des Blues était chaotique à tous les niveaux l’an passé. Le joueur de Galatasaray a également ajouté qu’il était pas loin de signer à l’Ajax, même si encore une fois, le transfert ne s’est pas réalisé pour de multiples raisons.