Will Still veut revenir entraîner en France

Limogé par Southampton en 2025, après seulement 16 matches à la tête des Potters, Will Still (33 ans) se cherche un nouveau club. Et après avoir expliqué vouloir aller en Angleterre pour être proche de sa femme, le technicien anglo-belge a fait savoir au micro de RMC qu’il aimerait désormais faire son retour en France. L’ancien entraîneur de Reims et du RC Lens a d’ailleurs fait un bel appel du pied aux éventuels clubs intéressés.

La suite après cette publicité

🗣️ Will Still, ex-coach de Lens, invité de @RothenJerome : "Mon objectif est de revenir en France. Je ne ferme la porte à rien, je veux juste que ce soit le bon projet, avec les bonnes personnes. Je ne suis pas dans l'urgence, je veux prendre le temps de faire les choses bien" pic.twitter.com/QpVJ5nRsCm — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) January 26, 2026

« De revenir en France absolument, et je ne ferme la porte à rien. Je veux juste que ce soit le bon projet avec les bonnes personnes. Je ne suis pas non plus dans l’urgence de vouloir quelque chose tout de suite pour le fait de faire quelque chose. Je veux prendre le temps de faire les choses bien. Ça fait deux mois et demi que j’ai pu prendre le temps. J’ai voyagé un peu, j’ai vu d’autres choses, j’ai appris sur moi-même. Je veux prendre le bon club. Rencontrer les bonnes personnes. Je veux fermer la porte à rien, je veux juste que ce soit le bon truc pour moi et pour tout le monde. » Le message est passé.