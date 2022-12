CdM 2022, Pays-Bas : Virgil van Dijk abattu après l'élimination

La suite après cette publicité

La fin d'un rêve. Sorti par l'Argentine aux tirs au but en quarts de finale du Mondial 2022, Virgil van Dijk n'a pas caché sa déception, qui plus est après avoir manqué son pénalty lors de la séance décisive. «Nous nous sommes beaucoup entraînés sur les tirs au but. Tout rentrait... jusqu'à ce soir. Ça fait très mal, surtout parce que c'était un match qui tournait pour nous», a tout d'abord lancé le défenseur des Reds avant de préciser.

«Mon tir était puissant, mais peut-être qu'il aurait pu être un peu plus dans le coin. De telles choses arrivent malheureusement dans le football. Nous avions la conviction que ça passerait ce soir, que nous allions continuer avec ce groupe de gars. Malheureusement, cela n'a pas fonctionné. Je suis triste, déçu, un peu de tout».