Chelsea : les fans demandent la démission de Mauricio Pochettino

Une nouvelle fois tenu en échec par Brentford (2-2), Chelsea s’enfonce dans le ventre mou de la Premier League. Les Blues, 11es du championnat anglais, sont à 14 points de l’Europe. Cela semble compromis, et les supporters en ont ras-le-bol de cette situation. Sur la pelouse de Brentford à l’ouest de Londres, les fans ont manifesté leur mécontentement.

En effet, ils ont lancé des chants à l’encontre de Todd Boehly, le propriétaire des Blues, et contre Mauricio Pochettino. Le technicien argentin a été insulté dans les travées du stade, et sa situation ne l’inquiète pas pour autant, comme il l’a admis en conférence de presse. «Je ne veux pas que les fans essaient de blâmer les joueurs. Les joueurs doivent se sentir soutenus par les fans et, pour être honnête, je préfère que je sois blâmé et que je laisse les joueurs libres sur le terrain. Je m’en fiche. Je suis fort, j’ai 52 ans maintenant», a-t-il déclaré. Il est, quoi qu’il en soit, difficile de se dire que l’ancien coach du PSG va rester encore longtemps sur le banc de Chelsea.