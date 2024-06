L’OL en passe de doubler la concurrence pour un ailier de Newcastle

Les clubs français s’activent sur le mercato. Face aux nombreux changements d’entraîneurs sur les bancs de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais a décidé de compter sur Pierre Sage pour la saison prochaine et le board rhodanien entend préparer son mercato dès maintenant et renforcer une bonne partie de l’effectif. Outre un nouveau défenseur central et un renfort au milieu de terrain, un nouvel attaquant est également désiré à Lyon, le tout, dans l’attente d’une décision définitive de la DNCG.

La suite après cette publicité

Selon les informations de L’Équipe, l’Olympique Lyonnais serait actuellement en discussions avancées avec Yankuba Minteh (19 ans), un joueur appartenant à Newcastle et qui a été prêté à Feyenoord la saison dernière. L’ailier droit de 19 ans a délivré 6 passes décisives et inscrit 11 buts en 37 rencontres avec le pensionnaire d’Eredivisie. International gambien, il a également inscrit 2 buts lors des éliminatoires de la Coupe du monde en 5 apparitions avec les Scorpions.

À lire

Everton tient la corde pour Yankuba Minteh

Deux clubs anglais sur le dossier

L’Olympique Lyonnais a d’ailleurs fait une offre à Newcastle United pour doubler la concurrence, puisque Everton et Brighton sont également très chauds pour l’enrôler. Il viendrait pour concurrencer Ernest Nuamah, qui n’a pas encore complètement convaincu sur le flanc droit de l’OL. De plus, l’avenir de Rayan Cherki est incertain, puisque le Paris Saint-Germain a proposé à l’OL une offre de 15 M€, plus 3 M€ de bonus, pour racheter la dernière année de contrat du numéro 18 lyonnais.

La suite après cette publicité

Une recrue primordiale donc, pour les Gones qui joueront la Ligue Europa la saison prochaine et compte renforcer grandement son secteur offensif, d’autant plus qu’Alexandre Lacazette a finalement décidé d’honorer sa dernière année de contrat avec l’OL et de disputer la coupe d’Europe avec son équipe. Lui qui s’était déjà mis d’accord contractuellement avec le club promu en SPL et avait émis des doutes sur la suite de son avenir en fin de saison dernière.