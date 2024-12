PSG : une nouvelle option sexy s’offre à Milan Skriniar

Le mercato d’hiver va bientôt ouvrir ses portes. Mais pour Milan Skriniar (29 ans), il a déjà commencé. En effet, le défenseur n’est plus satisfait de sa situation au Paris Saint-Germain, où il n’est qu’un simple remplaçant aux yeux de Luis Enrique. Un entraîneur qui ne l’a seulement utilisé qu’à cinq reprises depuis le début de l’exercice 2024-25. Ce qui est trop peu pour le Slovaque, venu à Paris pour enfiler un costume de titulaire et non pour jouer un second rôle.

La suite après cette publicité

Dans cette optique, un départ durant le mois de janvier est la meilleure solution pour le joueur et pour le club de la capitale, qui ne peut pas lui offrir ce qu’il souhaite. Depuis quelques semaines, la Juventus s’est positionnée sur ce dossier. Nous vous avons d’ailleurs révélé sur notre site qu’un accord a été trouvé entre le défenseur et les Piémontais. En revanche, on ne peut pas en dire autant du PSG, qui veut s’y retrouver financièrement et qui ne fait pas de cadeau.

L’Angleterre est là pour Skriniar

Dans le même temps, Galatasaray s’est aussi positionné. Hier, la presse turque évoquait même un accord entre Skriniar et les Stambouliotes concernant un prêt de 6 mois avec option d’achat. Il avait été aussi précisé que les discussions avançaient bien entre les deux clubs. Mais du côté des médias français, le son de cloche est un poil différent. Le Parisien et L’Équipe annoncent en chœur que l’ancien de l’Inter échange avec Galatasaray, mais qu’il n’a pas encore trouvé d’accord.

La suite après cette publicité

Le Parisien précise d’ailleurs que le footballeur sous contrat jusqu’en juin 2028 n’a pas encore tranché concernant sa future destination et qu’il a des touches en Europe. De son côté, L’Équipe indique que Milan Skriniar a des pistes en Premier League en Angleterre, sans pour autant citer des clubs. Une nouvelle porte de sortie intéressante pour le défenseur de 29 ans, qui aimerait que son cas soit réglé avant la reprise avec le PSG, programmée le 2 janvier. Le temps presse !