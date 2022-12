Coupe du Monde 2022 : Kylian Mbappé impressionne la concurrence

La suite après cette publicité

Crédité d'un 9/10 dans nos colonnes après sa performance stratosphérique contre la Pologne (3-1), dont deux buts et une passe décisive pour Olivier Giroud sur l'ouverture du score, Kylian Mbappé est actuellement sur un nuage avec l'équipe de France. Meilleur buteur de la Coupe du Monde au Qatar avec cinq réalisations et second meilleur passeur avec deux offrandes, le natif de Bondy est en train de réaliser un Mondial impressionnant et cela ne passe pas inaperçu.

Le meilleur joueur du monde pour Breel Embolo

Présent en conférence de presse, à la veille du huitième de finale de la Coupe du Monde entre le Portugal et la Suisse, ce mardi à 20 heures, Breel Embolo est revenu sur les récentes performances de Kylian Mbappé avec l'équipe de France. Impressionné par le niveau de l'attaquant parisien, l'attaquant suisse de l'AS Monaco (25 ans, 62 sélections pour 13 réalisations) a d'ailleurs estimé qu'il était «en ce moment» le meilleur joueur du monde.

«Il est incroyable. C'est un exemple pour moi aussi. C'est très grand ce qu'il fait, félicitations à lui. Neuf buts en Coupe du monde à 23 ans, ça parle pour lui. Je lui en souhaite neuf de plus», a ainsi déclaré Breel Embolo, qui en totalise deux dans le tournoi pour l'instant avec la Nati de son côté. Et l'international suisse n'est pas le seul à être tombé sous le charme de Kylian Mbappé.

Même son de cloche pour Bukayo Saka

Futur adversaire des Bleus avec l'Angleterre en quart de finale de la compétition samedi prochain à 20h, Bukayo Saka a en effet dit tout le bien qu'il pensait de Kylian Mbappé en conférence de presse ce lundi. Interrogé sur une possible comparaison avec, entre lui et l'attaquant parisien, la pépite d'Arsenal a rétorqué qu'il n'y avait pas deux joueurs pareils : «merci pour le compliment. Mais non, il n'y a qu'un Kylian Mbappé. De la même manière qu'il y a un seul joueur comme moi.»

Pas avare en compliments, le jeune attaquant anglais a continué sur sa lancée en encensant le prodige français tout en mettant l'accent sur la densité des talents au sein de l'équipe de France. «Pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. On connaît ses qualités. En tant qu'équipe, il faudra juste qu'on se prépare à essayer de l'arrêter. Mais il faut être conscient que la France a d'autres joueurs de qualité» a notamment conclu Bukayo Saka.