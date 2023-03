Ligue 2 : Le Havre concède le nul à Metz

L’ultime rencontre de la 27ème journée de Ligue 2 offrait un beau choc de haut de tableau entre Metz et Le Havre au stade Saint-Symphorien. Sur sa pelouse en très mauvais état après les fortes pluies, le 4ème recevait donc le leader du deuxième échelon du football français avec l’envie de monter sur le podium en cas de victoire. Malgré l’enjeu, les nombreuses glissades ne permettaient pas aux 22 joueurs de pratiquer un football de qualité et les occasions se faisaient assez rares.

Peu après la fin du premier quart d’heure, sur la première occasion de la rencontre, Youssef Maziz ouvrait le score pour les Messins plus incisifs (20e, 1-0). Il fallait attendre ensuite la deuxième période pour voir les Havrais réagir. Quelques secondes après la reprise, Amir Richardson déclenchait une frappe soudaine pour égaliser (46e, 1-1). Les deux équipes se rendaient ensuite coup pour coup mais Youssef Maziz et Quentin Cornette ne cadraient pas leur tentative (47e et 52e). Georges Mikautadze manquait lui aussi de réussite (77e) et les 22 acteurs se dirigeaient vers un match nul logique. Au classement, Metz reste au pied du podium tandis que Le Havre reste solide leader de Ligue 2.

