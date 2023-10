MU - Man. City : les compositions du derby

La dixième journée de Premier League se poursuit ce samedi avec un derby entre Manchester United et Manchester City. A domicile, les Red Devils s’articulent dans un 4-2-3-1 avec André Onana dans les cages derrière Victor Lindelöf, Jonny Evans, Harry Maguire et Diogo Dalot. Scott McTominay et Sofyan Amrabat constituent le double pivot. Seul en pointe, Rasmus Højlund est soutenu par Bruno Fernandes, Christian Eriksen et Marcus Rashford.

La suite après cette publicité

De leur côté, les Sky Blues s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Ederson Moraes qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Kyle Walker, John Stones, Ruben Dias et Josko Gvardiol. Bernardo Silva et Rodri se retrouvent dans l’entrejeu. Phil Foden, Julian Alvarez et Jack Grealish accompagnent Erling Haaland en attaque.

Les compositions

Manchester United : Onana - Lindelöf, Evans, Maguire, Dalot - Amrabat, McTominay - Fernandes, Eriksen, Rashford - Højlund

La suite après cette publicité

Manchester City : Ederson - Walker, Stones, Dias, Gvardiol - Silva, Rodri, Foden, Alvarez, Grealish - Haaland