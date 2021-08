Romelu Lukaku a pris une décision choc pour son avenir

La suite après cette publicité

« Aux fans, je veux dire que je suis vraiment heureux d'être de retour, nous espérons continuer le chemin que nous avons commencé, pour continuer à gagner. Nous, les joueurs, nous allons travailler dur pour réaliser leurs rêves ». Dans un entretien accordé à Inter TV à son retour de l'Euro, Romelu Lukaku semblait impatient de retrouver l'Inter et, de façon implicite, sous-entendait clairement qu'il allait rester.

Il faut dire qu'à l'époque, la rumeur concernant un retour à Chelsea existait déjà, mais il ne semblait s'agir que de simple intérêt des Blues, qui avaient également d'autres buteurs dans leur viseur. Mais les Anglais ont finalement tranché : plus que Haaland ou Lewandowski, c'est leur ancien attaquant qu'ils veulent enrôler d'ici la fin août. Lundi, on apprenait que les Londoniens étaient prêts à mettre très gros sur la table pour rapatrier le joueur des Diables Rouges. En revanche, le joueur n'était pas forcément convaincu. Il avait même recalé le vainqueur de la Ligue des Champions une première fois.

Une belle offre pour l'Inter et le joueur

Et bien désormais, il semble avoir changé d'avis. Comme l'explique Sky Italia, Chelsea a poursuivi son forcing ces dernières heures, avec une avancée majeure. Le joueur est ainsi ouvert à un retour à Chelsea, et est prêt à dire oui à son ancien club. Il faut dire que la proposition formulée par les Blues est très intéressante, puisqu'il toucherait un salaire bien supérieur à celui qu'il perçoit actuellement (un peu plus de 10 millions d'euros annuels contre 8,5 actuellement).

De son côté, l'Inter, en proie à de véritables difficultés sur le plan financier, devrait dire oui à la nouvelle proposition de l'écurie de Premier League, qui s'élève à 130 millions d'euros. Auteur de 24 buts et 11 passes décisives en 36 rencontres de championnat la saison dernière, Big Rom devrait donc retourner là où il n'avait pas réussi à s'imposer à un si jeune âge. Mais avec bien plus d'expérience et de vécu dans les valises cette fois... Timo Werner a du souci à se faire, pendant que Thomas Tuchel peut avoir le sourire....