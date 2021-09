Real Madrid : gros retournement de situation pour Gareth Bale !

La suite après cette publicité

La saison a plutôt bien commencé pour le Real Madrid, qui pointe en tête de la Liga, à égalité avec bon nombre d'équipes comme le Barça, l'Atlético ou Valence. Les troupes de Carlo Ancelotti ont pris sept points en trois rencontres, et ont surtout montré une certaine facilité à marquer qu'on n'avait pas forcément vu les saisons précédentes. Et si Vinicius Junior semble être l'homme du début de saison à Madrid, du moins dans le secteur offensif, Gareth Bale n'a pas à se plaindre.

Alors que beaucoup lui promettaient un rôle de remplaçant voire de réserviste, le Gallois est finalement bel et bien dans les plans du tacticien transalpin. Il a démarré les trois rencontres de championnat en tant que titulaire, et a notamment marqué face à Levante. Sans être flamboyant, l'ancien des Spurs a tout de même montré de belles choses et surtout, semble être très motivé et impliqué.

Le Real Madrid ne dit pas non mais...

Et comme l'indique AS, la donne pourrait bien changer pour lui. Celui qui n'avait pas une très bonne relation avec Zinedine Zidane ne pense plus à absolument quitter le Real Madrid au terme de son contrat en juin prochain, comme c'était le cas récemment. Le joueur se sent mieux sous les ordres de Carlo Ancelotti, et rester à Madrid serait même son option numéro 1 maintenant selon le média espagnol.

Un nouveau contrat d'une saison avant de filer en MLS en 2023 serait ainsi un scénario idéal pour lui. Et au Real Madrid, qu'est-ce qu'ils en pensent alors ? Les dirigeants ne sont clairement pas fermés, mais il faudrait que deux critères soient remplis. D'abord, que le Gallois fasse une belle saison et se remette le public dans la poche. Et ensuite, qu'il accepte de baisser son salaire de 15 millions d'euros net par saison, le plus élevé de l'effectif avec Eden Hazard. Affaire à suivre...