Kévin-Prince Boateng avoue s'être inspiré de Zlatan mais pas de Messi

En 2006, il avait fêté ses débuts professionnels en Bundesliga sous les couleurs du Hertha Berlin. Il est aujourd'hui de retour au bercail. Kevin-Prince Boateng, 34 ans, né dans la capitale allemande, s'est engagé pour une saison en faveur du Hertha. Après sa première étape à Berlin, le milieu offensif avait voyagé et fréquenté les plus grands clubs européens : Tottenham, Dortmund, AC Milan, Schalke, FC Barcelone... Au moment d'évoquer cette riche carrière dans une interview donnée au média du club berlinois, KPB a raconté quels joueurs l'avaient inspiré. Avec une pointe d'humour et non sans flatter son égo, l'international ghanéen a évoqué ses rencontres marquantes.

«Je suis ce que je suis. Je n'ai jamais copié personne. Il y a plus de gens qui me copient - j'aime ça. Mais bien sûr, j'ai copié des choses. J'ai beaucoup appris de Zlatan, par exemple ce que cela signifie vraiment d'être un professionnel. Il est l'un des meilleurs attaquants depuis si longtemps car il va beaucoup à la salle de musculation et travaille beaucoup», a d'abord raconté Boateng, référence à son passage à l'AC Milan. «Vous ne pouvez pas vraiment copier quoi que ce soit de Messi, car vous ne pouvez tout simplement pas l'imiter à ce niveau» (sourire), a-t-il renchéri, évoquant sa pige de six mois au Barça en 2019. «Pirlo (son coach à Milan) m'a lui rendu plus calme avec le ballon. Lorsque vous travaillez avec des joueurs de classe mondiale, vous ne pouvez qu'apprendre quelque chose». Et de conclure sur sa dernière expérience à Monza, aux côtés d'un certain Mario Balotelli, non sans humour. «Je n'ai rien copié de Balotelli» (clin d'oeil).