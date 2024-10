OM : des discussions entre Medhi Benatia et Paul Pogba

Des discussions, mais pas de négociations, c’est le distinguo à faire sur la rumeur Paul Pogba à l’OM. Alors que le champion du monde 2018 a pris connaissance la semaine dernière de la réduction de sa suspension pour dopage, il se murmurait par-ci par-là que le club phocéen surveillait de près sa situation. Pour rappel, le milieu de 31 ans pourra rejouer à compter du mois de mars.

Ce samedi, La Provence revient alors sur cette rumeur et confirme que des contacts réguliers existent bien entre Paul Pogba et Medhi Benatia puisque les deux hommes se connaissent de la Juventus. Des discussions amicales donc entre le directeur sportif de l’OM et Pogba. Mais à ce jour, aucune offre n’a été formulée par l’OM, les dirigeants olympiens étant surtout concentrés sur les prochaines échéances du club. Le mercato hivernal ne sera abordé qu’à partir de novembre avec Roberto De Zerbi, mais le club ne ferme pas totalement la porte à une venue du milieu de terrain, qui a d’ailleurs reçu une offre farfelue en provenance de Russie ces derniers jours…