FFF : Bixente Lizarazu prend la défense de Zinédine Zidane

Si l’affaire Noël Le Graët a bouleversé le football français, elle a également chamboulé l’unité de France 98. Après la prise de parole d’Emmanuel Petit ou de Christophe Dugarry notamment, Bixente Lizarazu s’est également exprimé dans un entretien accordé à l’Équipe ce mardi. Le champion du monde français a bien évidemment pris la défense de Zinédine Zidane, personnalité intouchable du sport français pour lui.

« Quand tu es à la tête de la FFF (…) tu ne peux pas répondre avec autant de mépris au sujet de celui qui est, avec "Platoche", le plus grand joueur de l’histoire des Bleus. En ayant gagné trois Ligues des champions avec le Real Madrid, il est en plus un postulant légitime pour être sélectionneur des Bleus et il n’a jamais caché son envie de l’être un jour, sans jamais aller au-delà de déclarer sa disponibilité et son amour de l’équipe de France. On doit tous se réjouir de cela et le président de la FFF le premier, au lieu de parler de "Zizou" avec autant d’irrespect. » Sur la raison pour laquelle les propos du président de la FFF ont fait tant polémiques, le consultant de TF1 a répondu, « parce que "ZZ" est une légende du football français et qu’il touche tous les Français. Parce qu’on pouvait entendre directement dans cette interview le mépris qu’il pouvait avoir pour un joueur aussi emblématique que lui. » Comment ne pas donner raison à la légende du Bayern Munich ?

