Lionel Charbonnier éteint l’incendie entre les champions 98

Alors que les déclarations des champions 98 affluent depuis les propos polémiques tenus par Noël Le Graët à l’encontre de Zinédine Zidane, Lionel Charbonnier a pris la parole pour tenter d’étouffer le feu. Invité dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, l’ancien portier des Bleus (1 sélection) a assuré qu’aucune animosité n’existait entre Didier Deschamps et n’importe quel autre champion du monde.

«Je n’ai pas entendu de déclaration fracassante entre joueurs de 1998. Dugarry et Deschamps ? Oui, mais il se sont parlé. Zidane et Deschamps ? Moi j’aimerais remettre les choses dans le contexte. France 98 est né de joueurs très intelligents, individuellement et collectivement. Chacun avait son ego en 1998 mais l’intelligence collective prenait le dessus. France 98 s’est petit à petit étiolé, certains ont pris leur retraite plus ou moins rapidement, certains sont devenus coachs, d’autres agents… Certains ont pris des courants différents. Mais tous restent mes amis», a-t-il déclaré avant d’ajouter : « Pourquoi Deschamps n’est pas dans le WhatsApp commun de France 98 ? Je n’ai pas à l’expliquer. Manu (Petit), lui, a une autre sensibilité.» Les champions du monde 1998 devraient d’ailleurs se retrouver lors d’un dîner dans les semaines à venir. À voir combien répondront à l’appel.

