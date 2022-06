L'OM avance sur Luis Sinisterra !

La suite après cette publicité

Quel mercato pour l'Olympique de Marseille ? Pour l'instant, il faut dire qu'on parle surtout d'un énorme chantier dans le secteur défensif, avec beaucoup d'incertitudes autour de joueurs comme Duje Caleta-Car et William Saliba, ou le départ acté d'Alvaro Gonzalez. L'entrejeu est aussi un secteur où Jorge Sampaoli va accueillir de nouveaux visages, notamment pour remplacer Bouba Kamara, parti à Aston Villa au terme de son contrat. Et pour l'attaque alors, à quoi faut-il s'attendre ?

Et bien là aussi, tout dépendra de Bamba Dieng, suivi en Allemagne comme dévoilé en exclusivité dans nos colonnes, ou d'Arek Milik. Mais une chose est sûre, Pablo Longoria semble vouloir offrir un nouveau joueur de couloir à son entraîneur argentin. Le nom de Luis Sinisterra, déjà sorti dans la presse ces dernières semaines, commencerait à prendre de l'ampleur...

Un prix pas forcément exagéré

L'édition colombienne du quotidien Marca consacre ainsi un article à l'ailier du Feyenoord, âgé de 22 ans seulement et auteur d'une sacrée saison en Eredivisie avec 12 buts et 7 passes décisives en 30 apparitions. Le média indique ainsi que l'Olympique de Marseille est déjà venu aux nouvelles auprès de Feyenoord. Il ne s'agit donc pas d'un simple intérêt, puisque les Marseillais sont ainsi passés à l'action.

Et ce n'est pas tout, puisque Marca précise que dans ce dossier, c'est l'OM qui a le plus de chances d'être le futur club du joueur formé à Once Caldas, devant Naples, Arsenal, Leverkusen ou encore l'Atlético de Madrid. Celui qui a été nommé meilleur joueur de la Conference League serait donc plutôt proche du Vélodrome en cas de départ des Pays-Bas. Reste maintenant à se mettre d'accord avec son club qui, pourrait être d'accord pour le vendre pour un montant environnant les 20 millions d'euros. La balle est dans le camp de Longoria.