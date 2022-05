Barça : Sergio Busquets fait le bilan de la saison

Interviewé après le match nul de son équipe sur la pelouse de Getafe dimanche (0-0), le capitaine du FC Barcelone Sergio Busquets a fait le bilan de la saison des Blaugranas qui n’auront remporté aucun trophée mais qui vont tout de même terminer deuxième de Liga. « Il est clair que la saison a été très difficile, avec de nombreux changements et de nombreuses blessures. Nous n'avons pas été aussi réguliers que nous le souhaitions. En revanche, être deuxième nous donne accès à plus de revenus, ce qui est apprécié dans le club », a expliqué Busquets au micro de Movistar.

Le milieu espagnol de 33 ans a également évoqué la saison prochaine et les changements que devra faire le Barça durant le mercato pour jouer le titre. « Gagner coûte cher. L'objectif est d'être dans la bagarre, de donner une autre image et d'améliorer la situation du club. Tout va ensemble. Que les choses se fassent au mieux et on espère pouvoir se battre pour les titres l'année prochaine. Connaissant le handicap économique, nous espérons avoir une équipe compétitive la saison prochaine », a détaillé le milieu catalan. Le FC Barcelone jouera son dernier match de la saison dimanche face à Villarreal (18h30).