Feyenoord-OM : la réaction à chaud de Bamba Dieng

Ce jeudi soir, l'OM disputait sa demi-finale aller de C4 face au Feyenoord. Et après un match animé, les Marseillais se sont inclinés face à des Néerlandais (2-3) réalistes et qui ont su profiter des erreurs défensives marseillaises ainsi que de la maladresse offensive d'un Bamba Dieng. Le Sénégalais qui a pourtant trouvé le chemin des filets a aussi raté quelques occasions. Mais pas de quoi cogiter comme il l'a confié au micro de M6.

«On est très déçus, c'était un match très compliqué pour nous. Malheureusement, on l'a perdu. On va penser au match de dimanche et on va tout faire pour gagner le match retour. On a manqué d'efficacité, en commençant par moi, parce que j'ai raté trois occasions de but que j'aurais dû marquer. Je pense qu'au match retour, on fera tout pour marquer beaucoup de buts pour se qualifier. Ça fait plaisir de marquer mon premier but en Coupe d'Europe. C'était essentiel pour aider l'équipe. On n'est pas surpris (par l'intensité mise par Feyenoord) parce qu'on les a vus jouer. Pour moi, on a juste fait des erreurs et on va tout faire pour gagner le retour.»