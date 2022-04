OL : Thiago Mendes revient sur sa bonne forme cette saison

Meilleur cette saison que lors des précédentes, Thiago Mendes commence à justifier l'investissement consenti par l'OL pour le recruter (22M€). Ses bonnes prestations, il les doit à un travail quotidien et à la volonté d'atteindre les objectifs du club : «je travaille beaucoup sur le terrain et à l’entraînement et ça se voit lorsque je joue. J’avais dit lors d’une précédente interview que j’allais donner le meilleur de moi-même pour mon club, pour mettre Lyon là où il doit être au niveau du classement et atteindre la Ligue des Champions.»

Cependant sa bonne forme ne correspond pas vraiment à celle de son équipe, qui risque de ne pas se qualifier en Coupe d'Europe et qui a été éliminé en quart de finale de Ligue Europa. «C’est vrai qu’on vit des moments difficiles parce qu’on ne s’est pas qualifiés pour les demi-finales de l'Europa League. Ce moment a été difficile pour moi au niveau individuel mais aussi pour l’équipe. A titre personnel, en Ligue 1, je suis bien en ce moment, parce que je peux aider l’équipe. Je donne tout à 100%,» révélait-il à Olympique et Lyonnais.