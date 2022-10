Newcastle suit de près une pépite brésilienne

Newcastle United réalise un excellent début de saison en Premier League avec une 4e place après 12 journées et ne compte pas s'arrêter la. Les Magpies veulent se renforcer et ont jeté leur dévolu sur une pépite brésilienne de 18 ans Eguinaldo de Sousa Lemos. Le profil de l'ailier du Vasco de Gama (Série B) intéresse particulièrement le directeur sportif Dan Ashworth et le chef du recrutement Steve Nickson.

L'agent du joueur a déclaré à Canal do Pedrosa qu'il y avait un intérêt de Newcastle comme l'explique Chronicle Live mais les prévient aussi : « il y a aussi l'observation de plusieurs autres clubs. Ce sont des choses très précoces, et elles ne sont même pas considérées comme des négociations ou quoi que ce soit de très officiel ». Une clause de 26 millions de livres est incluse dans le contrat de Eguinaldo, qui a prolongé de 5 ans récemment.